Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Jouez au jeu des formes et identifiez les formes en choisissant des images à droite dont la forme est similaire au motif donné à gauche. Shapes Game est un jeu de réflexion amusant dans lequel les joueurs auront l'occasion de se familiariser avec davantage de formes d'objets à travers des illustrations. Ce sera un jeu adapté aux enfants pour reconnaître correctement les formes géométriques. Un modèle sera donné à gauche et des images d'objets à droite. Regardez attentivement pour choisir les objets de droite qui ont la même forme que ceux de gauche. Ainsi, les jeunes enfants apprendront rapidement à reconnaître les images et les formes géométriques.

Site Web : connectionsgame.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Shapes Game. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.