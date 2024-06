Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Zen Splatter est un jeu de coloriage qui vous invite à vous asseoir et à vous détendre. Choisissez parmi une variété d’objets qui vous intéressent, puis appliquez-y vos couleurs préférées. Prenez votre temps pour faire pivoter chaque objet, en vous assurant que chaque coin est recouvert de teintes vibrantes. Avec plus de 20 objets parmi lesquels choisir, laissez libre cours à votre créativité. Pouvez-vous créer quelque chose de vraiment beau et serein ?

Site Web : poki.com

