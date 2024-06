Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Troll Toilet Quest est de retour pour un deuxième volet encore plus étrange de la série ! Apprenez à jouer d'un orgue à pet, à faire du breakdance avec des mouches ou à devenir astronaute - toutes ces aventures et bien plus encore vous attendent dans ce jeu hilarant de type pointer-cliquer. Ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton d'indice pour obtenir de l'aide ! Préparez-vous à encore plus de plaisir à base de pet !

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Troll Toilet Quest 2. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.