Punch Legend Simulator est un jeu de combat dans lequel vous devenez une étoile montante de la boxe, en partant de zéro ! Développez votre force en vous entraînant avec les sacs de frappe. Une fois que vous vous sentez en confiance, montez sur le ring et défiez d’autres boxeurs ! Utilisez les pièces que vous gagnez pour améliorer à la fois votre âme et votre apparence. Entraînez-vous dur, relevez des défis et devenez plus fort. Êtes-vous prêt à devenir la seule et unique légende du punch ?

Site Web : poki.com

