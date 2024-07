Penalty Shooters X est un jeu de football passionnant dans lequel votre objectif est de surpasser l'équipe adverse. Quand c'est votre tour de tirer, visez et chronométrez parfaitement votre tir pour marquer. Lorsque vous défendez, incarnez le gardien de but : surveillez attentivement les mouvements de votre adversaire et plongez au bon endroit pour effectuer l'arrêt. Améliorez vos compétences en mode Tier Challenge en remportant des matchs et en gravissant les échelons, ou passez directement en mode Coupe du Monde pour affronter des adversaires talentueux et jouer avec votre équipe préférée. Pouvez-vous devenir le meilleur joueur de football et gardien de but de tous les temps ?

Site Web : poki.com

