Nails DIY: Manicure Master

Nails DIY : Manucure Master est un jeu d'habillage dans lequel vous pouvez créer les ongles les plus époustouflants de tous les temps ! Commencez par choisir un style, qu'il soit mignon, inspiré de l'océan ou pop. Décidez de la forme et de la longueur de vos ongles, puis appliquez votre vernis à ongles préféré, des couleurs unies aux dégradés avec effets spéciaux. Ajoutez divers autocollants pour une touche unique, finissez tous vos doigts et complétez le look avec une bague élégante. Prenez une photo et partagez votre chef-d'œuvre avec vos amis ! Montrez votre design et voyez qui peut devenir le maître ultime de la manucure !

Site Web : poki.com

