Mine Cartoon : Cube World est un jeu amusant qui vous emmène dans une aventure passionnante dans un univers de blocs ! Choisissez de vous lancer dans une histoire d'amour ou partez dans un voyage en solo pour devenir un archer talentueux. Dans l'histoire d'amour, votre mission est de reconquérir votre petite amie à tout prix ! Une fois qu'elle aura été emmenée sous vos yeux, vous prendrez des décisions et ferez face aux conséquences en essayant de la sauver. Collectionnez toutes sortes de fins et voyez combien de tentatives il faut pour réussir ! Si vous préférez perfectionner vos compétences en tir à l'arc, plongez dans l'histoire de l'archer et tirez sur des zombies ! Êtes-vous prêt pour cette aventure amusante et décalée dans un monde cubique ?

