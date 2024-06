Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

MagicLand.io est un jeu d'action qui vous invite à vous lancer dans une aventure enchantée ! En tant que mage, vous parcourez le paysage mystique et améliorez vos compétences. Battez les mages rivaux pour gravir le classement. Sauvez d'adorables animaux pour vous accompagner et vous aider dans votre voyage. Allez-vous devenir le mage le plus puissant du royaume ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à MagicLand.io. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.