Grapple Grip est un jeu de plateforme et de puzzle qui met vos compétences en grappin à l'épreuve ! Équipé d'un grappin polyvalent, vous progresserez à travers des niveaux difficiles. Utilisez le grappin pour vous attacher aux plates-formes, vous hisser plus haut et franchir des obstacles difficiles. Résolvez des énigmes, trouvez la sortie et ne vous inquiétez pas si vous êtes bloqué : vous pouvez toujours utiliser le bouton d'indice pour obtenir de l'aide. Pouvez-vous vous frayer un chemin jusqu'au bout et conquérir tous les niveaux ?

Site Web : poki.com

