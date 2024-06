Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Full Metal Football est un jeu à un ou deux joueurs qui amène le football à un tout autre niveau ! Que vous jouiez seul ou avec un ami, votre objectif est de marquer en tirant le ballon dans le but à l'aide de votre arme ! Courez, tirez et élaborez des stratégies comme jamais auparavant en participant à des matchs intenses. Avec une variété d’armes et de personnages à débloquer, l’excitation ne s’arrête jamais. Défiez vos amis pour voir qui régnera en tant que VIP ou lancez-vous immédiatement dans une partie rapide. Pouvez-vous dominer chaque match et remporter la victoire ? »

Site Web : poki.com

