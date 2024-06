Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

C'est l'heure d'un conflit avec les cultures dans Farm Battles ! Dans ce jeu de combat 1v1, vous incarnez un agriculteur qui doit gagner plus d'argent que son adversaire. Tout d'abord, vous devrez labourer le sol pour le préparer, puis vous pourrez planter vos cultures. Au fil du temps, votre récolte augmentera – que vous pourrez vendre pour de l’argent ! Celui qui parvient à gagner le plus d’argent en 3 minutes est le gagnant ! Est-ce que votre adversaire semble gagner ? Visitez la ferme pour acheter des power-ups ! Vous pouvez envoyer des tempêtes et de la pluie sur l'autre ferme pour stopper un peu la progression de vos adversaires ! Pouvez-vous devenir l’agriculteur le plus rapide qui soit ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Farm Battles. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.