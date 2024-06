Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dadish est de retour pour une toute nouvelle aventure - maintenant en 3D ! Dadish 3D est un jeu de plateforme dans lequel vous incarnez Dadish, un papa radis chargé de retrouver ses enfants. Une publicité flottante est arrivée et a emmené ses enfants, et ses sens paternels lui disent que quelque chose ne va pas ! Sauvez ses petits radis en sautant à travers la forêt, en fouillant les plages et en combattant les grands méchants patrons ! Êtes-vous prêt pour une toute nouvelle dimension de Dadish ?

Site Web : poki.com

