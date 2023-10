Coil est un jeu de réflexion créé par Nitrome. Votre objectif est de guider un serpent électrique vers la sortie du niveau. Le serpent commence petit et grossit à chaque fois que vous le nourrissez avec les blocs d'énergie dispersés dans tout le niveau. Il existe de nombreux obstacles dans ce jeu et la gravité en fait également partie. C’est pourquoi vous devez soigneusement calculer les mouvements du serpent afin de ne pas tomber. Faites attention au fait que l’électricité du serpent active certains déclencheurs sur la carte lorsqu’il les touche. Parviendrez-vous à terminer tous les niveaux et à devenir suffisamment grand pour alimenter la planète entière ? Utilisez le WASD ou les touches fléchées pour vous glisser. Mangez les blocs d'énergie pour grandir et touchez les blocs de puzzle pour les alimenter. Coil a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Cave Chaos, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos 2, Mutiny, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

