Bullethead est un jeu d'adresse d'arcade dans lequel vous abattez des envahisseurs extraterrestres pour sauver l'humanité de l'extinction ! Faites revivre vos camarades tombés au combat pour constituer une armée florissante qui combattra pour votre cause. Vous ferez exploser chaque menace extraterrestre avec des globules mortels vert fluo. Collectez les bonus Rapid Fire et Triple Shot pour gagner en toute simplicité ! Déplacez-vous, sautez et tirez pour remporter la victoire ! Il existe également un mode à deux joueurs. Joueur 1 : Tirez avec MSauter avec NDéplacez-vous horizontalement avec les touches fléchéesMaintenez la touche fléchée enfoncée pour donner une vie à l'autre joueur.Joueur 2 :Tirez avec GSauter avec HDéplacez-vous horizontalement avec A et DHMaintenez S pour donner une vie à l'autre joueurBullethead a été créé par Nitrome en tant que jeu flash, puis émulé en HTML5 par AwayFL pour Poki. Jouez aux autres jeux flash de Nitrome sur Poki : Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 , Chaos des cavernes, Mutinerie, Skywire, Twin Shot, Sujet de test vert et Sujet de test bleu

Site Web : poki.com

