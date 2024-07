Préparez-vous à décoller dans la Brigade des Brigands ! Dans ce jeu de plateforme et d'action, vous devez parcourir les niveaux rapidement et avec agilité. Au fur et à mesure que vous avancez, vous pouvez tirer ou sauter sur les cibles que vous voyez tout au long du niveau. Plus vous touchez de cibles, meilleur est votre score. Essayez de viser une note de trois étoiles à tous les niveaux ! Plus vous obtenez d'étoiles, plus vous débloquerez de brigands et d'armes. Il y a des tonnes d'objets de collection à découvrir, alors essayez de tous les collectionner ! Pourrez-vous devenir le Brigand le plus rapide et le plus précis de tous ?

Site Web : poki.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Brigand Brigade. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.