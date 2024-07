Apprenez l'anglais plus rapidement et plus facilement en jouant à Image To Word Match, en faisant correspondre les images avec le vocabulaire ayant les significations correspondantes. Image To Word Match aidera les joueurs à augmenter leur capacité à apprendre et à mémoriser le vocabulaire lorsqu'on leur donne des images et du vocabulaire. Dans chaque niveau, le joueur devra faire correspondre les images avec le vocabulaire significatif correspondant en faisant glisser ses images vers la position du vocabulaire à droite. Lorsque l'appairage est correct, l'image et le mot seront effacés de l'écran. Si vous faites une erreur, le système émettra un son indiquant que vous avez commis une erreur et l'image reviendra à sa position d'origine. Réfléchissez bien, rappelez-vous et combinez pour obtenir la bonne réponse. Jouez-y tous les jours pour améliorer votre vocabulaire de base.

