High Score Day est un jeu de réflexion addictif dans lequel les joueurs devront utiliser leur intelligence et leur compréhension pour deviner le nom du jeu vidéo correspondant. Lors du High Score Day, les joueurs recevront une image donnée, liée au nom du jeu. Veuillez entrer le nom de la chanson puis envoyez-la. Parfois, il vous suffit de saisir les premières lettres d'un jeu, et vous verrez une liste de jeux avec la première lettre du nom qui lui correspond. Mais s'il n'affiche pas les résultats souhaités, continuez à saisir les caractères suivants jusqu'à ce que les résultats souhaités apparaissent. Les photos prises lors du High Score Day peuvent être des captures d'écran d'un petit moment de jeu ou d'un personnage ou d'un décor spécifique du jeu. Par conséquent, cela nécessite que vous soyez un passionné de jeux vidéo et que vous ayez beaucoup de compréhension et de connaissances à ce sujet. C'est aussi un jeu qui requiert vos capacités d'observation. Observez chaque petit détail jusqu'aux grands détails, les scènes générales, et vous trouverez votre réponse.

Site Web : connectionsgame.io

