Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Gram Jam est un jeu amusant de devinettes de mots dans lequel les joueurs créent des mots en lignes et en colonnes en échangeant des lettres. Il est basé sur les règles des jeux du genre Wordle. Gram Jam propose 2 modes : classique et quotidien. Avec le mode de jeu quotidien, vous ne pouvez jouer qu'une fois par jour. Même si vous réussissez, vous ne pourrez pas passer au puzzle suivant. Mais vous pouvez le faire si vous jouez en mode classique. Il est basé sur les règles du jeu Wordle. Après chaque prédiction, les lettres changeront de couleur pour indiquer si votre prédiction est correcte ou non. Si la prédiction est correcte, la ligne deviendra verte. Mais réfléchissez bien avant de faire des prédictions.

Site Web : connectionsgame.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Gram Jam. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.