Dans Flappy Birdle, le joueur doit à la fois entrer des lettres dans la case vide et contrôler le vol de l'oiseau pour qu'il ne touche pas le sol. Devinez correctement le mot mystère en 6 essais. Il s'agit d'un jeu qui combine le genre de jeu Wordle et le jeu populaire Flappy Bird, nécessitant une capacité de réflexion combinée à une agilité de fonctionnement. Flappy Birdle a un niveau de difficulté plus élevé que les autres jeux Wordle car vous devez réfléchir sérieusement pour deviner le mot et faire attention à l'équilibre de l'oiseau. Par conséquent, les joueurs n’auront pas beaucoup de temps pour réfléchir pour trouver un vocabulaire par rapport aux autres jeux Wordle. L'astuce pour réussir ce jeu est que lorsque vous voyez l'oiseau tomber progressivement au sol ou ne pas garder son équilibre, appuyez sur une lettre. Mais le nombre maximum d'essais dans ce jeu est limité à 6 fois, alors pendant que l'oiseau garde son équilibre, pensez rapidement au mot qui doit être rempli dans la case vide. De plus, Flappy Birdle a toujours le même gameplay que les autres jeux Wordle. Lors de la saisie d'un mot complet de 5 lettres, la couleur de chaque case de mot changera en fonction de son niveau de précision. Les lettres vertes sont des lettres présentes dans le mot et placées correctement. Les lettres jaunes sont des lettres présentes dans le mot mais situées à une position différente dans le mot. Les lettres grises n'apparaissent pas dans le mot. Modifiez votre choix lors des prochaines suppositions et essayez de bien réfléchir afin de pouvoir deviner correctement avec le moins d'essais possible.

