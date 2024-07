Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Chez Draw And Pass, les joueurs devront dessiner les détails manquants pour compléter des puzzles d'images. Stimulez votre créativité avec des images intéressantes. Draw And Pass offre aux joueurs un total de plus de 50 images différentes. Ce sont des photos très proches des personnes dans la vie quotidienne comme la nourriture, les animaux, etc. Mais elles ne sont pas complètes, il faut la compléter en dessinant les détails manquants dans le cadre. image. Développez votre créativité et complétez les pièces manquantes pour passer les niveaux. Vous pouvez utiliser le bouton d'indice en haut à droite de l'écran. Testez votre imagination.

