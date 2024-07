Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Trouvez un mot mystère de 5 lettres dans Dirdle avec jusqu'à 6 essais. Testez votre capacité de réflexion, votre intelligence et votre vocabulaire à travers ce jeu. Dirdle est un jeu de mots croisés addictif qui obligera les joueurs à utiliser beaucoup de connaissances pour décoder le mot mystérieux. Les joueurs doivent avoir un vocabulaire riche, ou au moins connaître le vocabulaire anglais de base pour pouvoir jouer à ce jeu. De plus, les joueurs devront réfléchir pour trouver la réponse en fonction des suggestions fournies. Il s’agit simplement de changements de couleur, mais cela dépend du niveau exact du mot mystère. Les lettres vertes sont des lettres correctes. La lettre jaune est mal placée et les lettres restantes n'apparaissent pas. Changeons-le. Je vous souhaite bonne chance et décodez-les rapidement.

Site Web : connectionsgame.io

