Counter-Strike GO Vous pouvez, sans exagération, être considéré comme l'un des jeux de tir en ligne les plus populaires. Chaque jour, selon les statistiques de la boutique de jeux Steam dans CS : GO, environ 500 à 700 000 personnes jouent. Il convient de noter que ce chiffre n’a pas été préservé depuis plusieurs années. Cependant, les vrais « vieillards » se souviennent que toute l’épopée a commencé avec le classique et très célèbre Counter-Strike 1.6. De nombreux jeunes joueurs n'en ont même pas entendu parler, mais la version en ligne 1.6 vit, car comme vous le savez, le classique ne vieillit pas.

Site Web : play-cs.com

