Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Connections Game est un jeu de réflexion intrigant dans lequel vous réorganisez 16 mots en groupes de quatre. Afin de compléter le puzzle, les joueurs doivent découvrir le lien entre certains mots. Attention cependant ; il y a des mots aux sens multiples qui peuvent prêter à confusion ! Après avoir choisi quatre mots, les joueurs peuvent vérifier s’ils entrent tous dans un groupe, communément appelé « catégorie ». Les catégories peuvent apparaître sous diverses formes, allant d'un groupe d'animaux lents aux palindromes (mots qui peuvent être orthographiés à l'envers et à l'envers de la même manière, comme « kayak » et « radar »). Vous devrez mobiliser chaque once de votre cerveau pour terminer le jeu de connexions ! Chaque jour, un tout nouveau puzzle est mis à disposition en ligne, faisant du jeu Connections un excellent moyen de commencer votre matinée (ou de terminer votre journée, au cas où vous seriez un lève-tôt et vous réveilleriez avant que le jeu ne soit mis à jour). Si un seul ne suffit pas, vous pouvez jouer à des jeux illimités et perfectionner vos compétences avec le puzzle du jour !

Site Web : connectionsgame.io

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Connections Game. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.