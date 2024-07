Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dans Brain Puzzle Out, les joueurs devront montrer leur intelligence et leur agilité dans la pensée informatique pour combiner des nombres dans un résultat donné. Brain Puzzle Out est un jeu de réflexion sur le thème mathématique, dans lequel les joueurs combineront des nombres en les additionnant pour former un nombre donné. De nombreux calculs sont donnés, il faut faire un choix rapide avant la fin du temps imparti. Au fur et à mesure que vous sélectionnez chaque case numérique, leur total sera affiché en bas. Ci-dessus, le résultat final exact. Calculez rapidement et réfléchissez bien pour faire le bon calcul.

Site Web : connectionsgame.io

