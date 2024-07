Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Dans Blurdle, les joueurs auront 8 opportunités de décoder le mot mystérieux en fonction des indices fournis. Ce sont des mots contenant quatre ou cinq lettres. Blurdle a un niveau de difficulté plus élevé que les autres jeux Wordle. Par conséquent, les joueurs auront plus d’essais. De plus, vous pouvez choisir la difficulté du jeu en choisissant la longueur du mot mystère. Les joueurs doivent utiliser les indices fournis après chaque supposition pour connaître le mot exact à rechercher lors des prochaines suppositions. Ce jeu convient à ceux qui savent réfléchir et aiment raisonner. C’est également une manière intéressante d’apprendre et d’élargir votre vocabulaire.

Site Web : connectionsgame.io

