ABC Words présentera une série de vocabulaire et les joueurs devront choisir 1 des 3 images correspondant au vocabulaire donné. ABC Words est un jeu de réflexion intéressant dont le but est d'aider les joueurs à reconnaître davantage de vocabulaire. Lorsque vous commencerez à jouer, un mot de vocabulaire apparaîtra au-dessus, ainsi que 3 images correspondant à 3 options différentes en dessous. Le joueur choisira l'une de ces trois images si vous pensez qu'elle représente le sens du mot ci-dessus. Vous pouvez également ignorer ce puzzle lorsque vous appuyez sur le bouton Suivant sur l'écran. Le jeu nécessite que les joueurs aient la capacité de comprendre un vocabulaire riche et diversifié.

Site Web : connectionsgame.io

