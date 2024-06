Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

Zeemo permet aux créateurs de contenu de générer et de traduire automatiquement des sous-titres vidéo dans 18 langues avec des taux de précision de pointe. Utilisant une technologie avancée de reconnaissance vocale et de compréhension du langage naturel, Zeemo reconnaît automatiquement les voix humaines dans les vidéos et les convertit en sous-titres. Cette solution innovante fournit des services de sous-titrage vidéo automatique qui améliorent l'accessibilité et améliorent l'expérience utilisateur. Candidature : https://zeemo.ai/zmapp/

Site Web : zeemo.ai

