ZAWYA.com, sous Refinitiv Middle East, est une plateforme de premier plan fournissant des informations et des informations vitales aux professionnels de la région MENA. Avec des millions d'utilisateurs, il propose des mises à jour en temps réel sur les marchés régionaux et mondiaux, notamment les actions, les matières premières et les devises, dans les versions anglaise et arabe.

Site Web : zawya.com

