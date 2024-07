Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

L'agence de presse Yonhap joue un rôle central dans la presse sud-coréenne en fournissant des informations en temps réel à ses clients ainsi qu'aux journaux, radiodiffuseurs, agences gouvernementales, entreprises et portails Internet. Nos articles d'actualité sont produits en construisant un réseau couvrant les fournitures nationales dans divers journaux, ministères de la radiodiffusion et gouvernementaux, grandes institutions, grandes entreprises, médias, K-pop, K-wave, Hallyu, Korean Wave, Korean pop et bien d'autres !

Site Web : yna.co.kr

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Yonhap News. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.