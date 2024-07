Yesil Health est un assistant de santé IA conçu pour fournir des solutions personnalisées et fondées sur des preuves aux demandes de santé des utilisateurs. Il couvre un éventail de besoins comprenant des consultations de santé, des conseils nutritionnels, l'interprétation des résultats de laboratoire, l'exercice et le coaching mental. Conçu pour apprendre et s'adapter au profil de santé d'un individu, Yesil Health propose des solutions fondées sur les dernières recherches et directives médicales. Des fonctionnalités telles que le « PDF sur la santé analysée » permettent aux utilisateurs de télécharger des documents médicaux, qui sont ensuite analysés par l'IA pour fournir des explications claires et compréhensibles dans un langage simple. Il a également démontré une compréhension avancée des données de santé, garantissant que des informations fiables sont fournies à l'utilisateur. Les domaines d'application vont des symptômes courants et des conseils diététiques à la santé des femmes et aux maladies chroniques. Bien qu’il s’agisse d’un outil avancé en matière d’IA en santé, il est important de noter que Yesil Health recommande à un prestataire de soins d’interpréter les résultats de l’IA et de les utiliser individuellement comme outil supplémentaire. Yesil Health est un produit de Yesil Science, une entreprise technologique spécialisée dans les solutions de santé et de bien-être.

Site Web : yesilhealth.com

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Yesil Health. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.