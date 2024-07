Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

WriteRightAI est un coach d'écriture basé sur l'IA conçu pour améliorer les compétences en grammaire anglaise et en composition de phrases à différents niveaux de compétence. L'outil fournit un vérificateur de grammaire basé sur l'IA qui offre des commentaires sur l'écriture de l'utilisateur, visant à améliorer son efficacité. Les fonctionnalités de WriteRightAI s'étendent aux questions pratiques, que l'utilisateur peut exploiter pour renforcer sa compréhension et son application de la grammaire anglaise. Le système utilise également l'intelligence artificielle pour générer des recommandations sur la manière d'améliorer et de professionnaliser l'écriture de l'utilisateur, la rendant ainsi plus unique. Une autre fonctionnalité importante est le Freetext Grammar Check (Pro), conçu pour les personnes cherchant à évaluer leurs e-mails, leurs devoirs ou leur CV. Les utilisateurs peuvent simplement copier-coller leurs textes dans le vérificateur pour une révision rapide et efficace de leur grammaire. Le service est disponible dans différents forfaits, y compris des abonnements gratuits et premium, pour répondre à un large éventail de besoins des utilisateurs.

Site Web : writerightai.com

