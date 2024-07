Wonderslide est un créateur de présentations basé sur l'IA qui offre un moyen rapide et facile de concevoir des présentations époustouflantes. Avec Wonderslide, les utilisateurs peuvent télécharger leurs brouillons de diapositives et le concepteur IA, alimenté par un réseau neuronal, trouve rapidement le design parfait pour leur présentation. La présentation terminée est prête à être téléchargée en quelques secondes seulement. L'une des principales caractéristiques de Wonderslide est la facilité de modifier le design ou la palette de couleurs d'une diapositive en un seul clic. Le concepteur d’IA s’occupe de tous les ajustements nécessaires, éliminant ainsi le besoin pour les utilisateurs de procéder à des réglages inutiles. L'outil permet également la personnalisation et l'image de marque, permettant aux utilisateurs de choisir des couleurs, des polices et des styles qui correspondent au livre de marque de leur entreprise, et d'ajouter un logo à toutes les diapositives. L'interaction conviviale est un autre avantage de Wonderslide, car il fonctionne de manière transparente avec les fichiers PowerPoint et Google Slides. Le concepteur d'IA organise et aligne tous les éléments, renvoyant un fichier que les utilisateurs peuvent modifier davantage si nécessaire. Wonderslide est populaire parmi les professionnels des moyennes et petites entreprises qui souhaitent gagner du temps sur la conception de présentations et se concentrer sur des tâches plus importantes. Il est particulièrement avantageux pour les personnes telles que les représentants commerciaux, les responsables des ressources humaines et les associés marketing qui ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à la conception. L'outil propose une période d'essai gratuite de 7 jours, pendant laquelle les utilisateurs peuvent traiter un nombre illimité de brouillons et prévisualiser les conceptions. Wonderslide propose également des plans tarifaires flexibles, notamment un plan annuel avec une remise de 40 % et un plan mensuel, donnant aux utilisateurs un accès complet à toutes les fonctionnalités. Des forfaits Entreprise sont également disponibles, offrant des options de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises. À l'avenir, Wonderslide vise à améliorer la composition des diapositives avec des tableaux, des graphiques et des schémas, ainsi qu'à créer des graphiques et des diagrammes impressionnants à partir des données utilisateur. Les utilisateurs sont encouragés à partager leurs commentaires avec l'équipe pour une amélioration continue.

Site Web : wonderslide.com

