L'outil Font Finder de What Font Is est une solution basée sur l'IA qui permet aux utilisateurs d'identifier les polices de n'importe quelle image. L'outil dispose d'un catalogue contenant plus de 900 000 polices indexées, qui peuvent être commerciales ou gratuites. Les utilisateurs peuvent simplement télécharger une image et choisir la police dont ils ont besoin, et Font Finder AI affichera plus de 60 polices similaires téléchargeables ou achetables. L'outil utilise une IA avancée pour reconnaître les polices dans 90 % des cas, et pour les 10 % d'erreurs restantes, des images de mauvaise qualité en sont généralement la cause. Le système est capable de détecter les polices quel que soit l'éditeur, le producteur ou la fonderie, permettant aux utilisateurs de rechercher une police manquante spécifique à partir des sources fournies par un client ou d'identifier une police qu'ils trouvent visuellement attrayante. L'outil fournit une interface conviviale où l'image téléchargée peut être recadrée, optimisée et saisie pour obtenir des résultats. L'outil Font Finder comprend également des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un générateur de polices Web, un éditeur d'images pour diviser les lettres et ajuster la luminosité, et une fonction de recherche par prix pour filtrer les polices en fonction de leur coût. L'outil Font Finder convient aux concepteurs, aux spécialistes du marketing et à toute personne travaillant régulièrement avec des polices et nécessitant un moyen précis et fiable d'identifier les polices. Avec une grande base de données de polices et un système d'IA avancé, Font Finder est considéré comme l'un des meilleurs outils de recherche de polices.

Site Web : whatfontis.com

