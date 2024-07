Vocali.se est un service en une étape qui permet aux utilisateurs de séparer les voix et la musique de n'importe quelle chanson ou fichier audio avec une qualité inégalée. Il utilise un moteur d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle appelé Spleeter pour traiter les chansons téléchargées rapidement et avec précision. Le service est gratuit et ne nécessite aucune installation de logiciel ni enregistrement de compte. L'utilisation de Vocali.se est simple. Les utilisateurs sélectionnent simplement un fichier audio pris en charge sur leur appareil et cliquent sur le bouton « Séparer la musique et les voix ». Après un court temps de traitement, les fichiers séparés sont automatiquement disponibles au téléchargement. Les fonctionnalités de l'outil incluent une vitesse de traitement rapide de moins de 2 minutes, avec des améliorations continues pour améliorer l'efficacité. Il prend en charge les fichiers audio d'une taille maximale de 20 Mo ou d'une durée de 10 minutes. L'une des principales applications de Vocali.se consiste à créer des versions karaoké de chansons. En séparant les voix et la musique, les utilisateurs peuvent supprimer les voix originales et chanter sur leurs morceaux préférés sans aucune interférence. Vocali.se fournit également une section Foire aux questions, répondant aux préoccupations concernant les formats audio pris en charge, les formats de sortie, le dépannage des erreurs, les fichiers re -téléchargement et amélioration de la qualité sonore. Le service est soutenu par des dons pour aider à le maintenir disponible et gratuit pour les utilisateurs. Vocali.se respecte la confidentialité des utilisateurs et dispose de conditions d'utilisation et d'une politique de confidentialité claires. Dans l'ensemble, Vocali.se fournit une solution pratique et efficace aux utilisateurs cherchant à séparer les voix et la musique des chansons à des fins diverses, telles que le karaoké ou le remix.

Site Web : vocali.se

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Vocali.se. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.