Vivid est un éditeur visuel intégré au navigateur basé sur l'IA qui simplifie le style et le développement Web. Il aide les développeurs et les concepteurs à gagner du temps en générant automatiquement du code pour les premiers 80 % d'une application Web et en fournissant des outils de style pour les 20 % restants. Avec Vivid, les utilisateurs peuvent modifier n'importe quelle partie de leur application Web directement depuis le navigateur et prévisualiser les styles sans avoir à deviner. La génération de code basée sur l'IA produit également à chaque fois un code prêt pour la production, garantissant ainsi précision et qualité. Vivid propose également une interface intuitive et conviviale, permettant aux utilisateurs de modifier des composants, d'inspecter des éléments et d'effectuer des copies et des modifications de style sans avoir à toucher au code. Avec Vivid, les développeurs et les concepteurs peuvent se consacrer au travail qui compte sans perdre de temps sur un travail chargé, ce qui leur permet de gagner du temps et de devenir plus productifs.

Site Web : vivid.lol

