Vindhya First est une plateforme médiatique indépendante hyperlocale et pro-public qui s'adresse à la région de Vindhya, dans le Madhya Pradesh, en Inde. Il s’investit sérieusement dans des reportages journalistiques sérieux, sur le terrain, basés sur des données et des faits et cherchant des solutions. Il vise à capturer la société, la politique, les affaires et la culture de la région avec ses reportages multimédias puissants gardant la région et ses habitants au centre.

Site Web : vindhyafirst.com

