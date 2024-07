L'éditeur vidéo en ligne Vidds.co est un outil conçu pour rationaliser le processus de création vidéo, permettant de générer du contenu professionnel rapidement et sans effort. Cette plate-forme est polyvalente et offre aux utilisateurs la possibilité de créer une gamme de types de vidéos tels que des vidéos de produits Shopify, des vidéos Meta Ads, des histoires Instagram, des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos immobilières, des vidéos YouTube, des vidéos de marketing par e-mail, des vidéos éditoriales et la marque de l'employeur. vidéos. Il est équipé d'une gamme de fonctionnalités et d'outils qui facilitent l'ajout d'audio, d'images et de texte aux vidéos. Les utilisateurs peuvent également ajouter des sous-titres, des transitions et des filigranes, modifier la vitesse de la vidéo, filtrer des vidéos, fusionner des vidéos et même convertir des vidéos en GIF. Il propose un générateur vidéo AI unique qui utilise l'intelligence artificielle pour générer des vidéos et un blog AI en vidéo, un outil qui convertit le contenu du blog au format vidéo. De plus, il fournit des outils d'édition avancés tels qu'un outil de découpe vidéo en ligne et un éditeur vidéo Tiktok. L'outil est conçu pour être facilement accessible, avec la possibilité pour les utilisateurs de commencer le montage immédiatement, ce qui en fait une plateforme complète pour tous les besoins de montage vidéo en ligne.

Site Web : vidds.co

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à Vidds. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.