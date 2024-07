USP.ai est un outil de génération d'images basé sur l'IA conçu pour aider les rédacteurs et les créatifs à créer rapidement et facilement des images de blog uniques et de haute qualité. La plate-forme est alimentée par des modèles d'apprentissage profond et de texte-image de pointe, permettant aux utilisateurs de générer des images à partir de descriptions textuelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une gamme de ratios et de styles d'image, ainsi que des recettes préexistantes uniques. La plateforme comprend également un plugin WordPress, permettant aux utilisateurs de générer des images directement depuis leur tableau de bord WordPress. usp.ai propose un forfait gratuit avec des options limitées, ainsi que divers forfaits payants avec génération d'images illimitée et accès à des fonctionnalités exclusives. Les forfaits payants sont également accompagnés d'une licence d'image standard ou améliorée, permettant une distribution Web sans restriction et des tirages jusqu'à 500 000 exemplaires. L'assistance est disponible par e-mail, chat en direct et Discord.

Site Web : usp.ai

Clause de non-responsabilité : WebCatalog n'est ni affilié, ni associé, ni autorisé, ni soutenu par, ni officiellement lié de quelque manière que ce soit à USP.ai. Tous les noms de produits, logos et marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.