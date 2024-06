Upwards met chaque jour en relation des milliers de familles avec les meilleurs prestataires de soins locaux pour fournir des services de garde d'enfants sûrs, abordables et de haute qualité. En tant que réseau le plus apprécié du pays de soignants agréés, agréés et vérifiés, Upwards offre aux familles un moyen sans stress de découvrir, de rencontrer et de réserver des services de garde d'enfants avec les meilleurs prestataires de soins évalués par les parents de leur région. TROUVEZ LE SOIGNANT PARFAIT POUR VOTRE FAMILLE AVEC UPWARDS Trouvez des garderies, des nounous et des baby-sitters qui répondent aux besoins uniques de votre famille. Quel que soit votre emploi du temps, votre budget ou vos aménagements spéciaux, Upwards vous permet de trouver facilement des prestataires vétérinaires pour trouver la solution idéale pour votre enfant. De nombreux soignants effectuent un processus de vérification des antécédents lorsqu'ils rejoignent Upwards, mais les parents ont également la possibilité de demander une évaluation complète depuis l'application avant de rencontrer les prestataires de services de garde d'enfants. RENCONTREZ-VIRTUELLEMENT POUR GAGNER DU TEMPS AVEC L'APPLICATION UPWARDS Nous comprenons qu’il est essentiel de trouver le bon soignant et que votre temps en tant que parent est limité. Upwards permet aux parents et aux tuteurs de se connecter, de discuter et de planifier des visites virtuelles et des entretiens pour garantir la bonne adéquation sans tracas. Une fois que vous avez trouvé votre partenaire, demandez et planifiez facilement une garde d'enfants directement depuis l'application Upwards. REGARDEZ VOTRE ENFANT GRANDIR ET SE DÉVELOPPER Les soignants ascendants ont accès à des centaines d’activités éducatives et de programmes conçus pour garantir que les enfants apprennent et se développent constamment. Toutes les activités comprennent des instructions complètes adaptées à chaque groupe d'âge (nourrissons, tout-petits, enfants d'âge préscolaire et enfants d'âge scolaire), ainsi que des conseils destinés aux parents pour les aider à poursuivre leurs études à la maison. Les soignants peuvent facilement partager des mises à jour photo et vidéo depuis l'application Upwards afin que les parents ne manquent pas un instant. CONNECTEZ-VOUS AVEC LA COMMUNAUTÉ UPWARD Obtenez le soutien dont vous avez besoin auprès d'autres familles de votre quartier via le forum communautaire Upwards. Recevez des réponses à des questions sur la garde d'enfants, le comportement et le développement, les astuces parentales et des sujets difficiles de la part d'experts locaux en matière de garde d'enfants et d'éducation de la petite enfance. Une fois vos questions répondues, vous pourrez également partager et en apprendre davantage sur les activités adaptées aux enfants et les choses à faire avec vos tout-petits dans votre quartier. LISTEZ VOS SERVICES AUX AIDANTS Postulez pour rejoindre le plus grand réseau de soins en Amérique afin de correspondre aux familles locales pour les besoins de garderie, de nounou ou de baby-sitter dans votre quartier. Recueillez les avis des parents et créez votre profil de soignant Upwards pour partager les certifications, l'expérience, la disponibilité des horaires et votre philosophie de soins avec les familles de votre communauté.

Site Web : upwards.com

