Recevez les dernières nouvelles de l'Ukraine, l'actualité du jour en ligne. Actualités politiques, économiques, dernières actualités sportives, actualités de l'Ukraine et du monde 2022 24 heures sur 24 en ukrainien d'UNIAN. Unian est la première agence de presse indépendante non gouvernementale d'Ukraine, fondée en 1993. Au cours de la première décennie de l'indépendance, lors de la formation de l'État ukrainien, UNIAN était la seule source d'informations objectives sur les événements et l'actualité en Ukraine pour les médias nationaux et étrangers. .

Site Web : unian.net

