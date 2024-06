Gérez et passez facilement d'un compte à l'autre et d'une application à l'autre sans changer de navigateur.

UltraScriber est une application Web qui permet de transcrire automatiquement des heures d'audio et de vidéo en quelques minutes. Il génère également un résumé et une catégorisation automatique de la transcription. Enfin, il offre une vue professionnelle dans laquelle vous pouvez visualiser la transcription en paragraphes avec horodatage et identification de la personne qui parle dans chaque paragraphe.

Site Web : ultrascriber.com

