Udemy, Inc. est une plateforme américaine d'apprentissage en ligne destinée aux adultes professionnels et aux étudiants. Elle a été fondée en mai 2010 par Eren Bali, Gagan Biyani et Oktay Caglar. En janvier 2020, la plateforme comptait plus de 35 millions d'étudiants et 57 000 instructeurs dispensant des cours dans plus de 65 langues. Il y a eu plus de 400 millions d'inscriptions à des cours. Les étudiants et les instructeurs viennent de plus de 180 pays et les 2/3 des étudiants sont situés en dehors des États-Unis. Les étudiants suivent des cours en grande partie pour améliorer leurs compétences professionnelles. Certains cours génèrent des crédits pour la certification technique. Udemy a déployé des efforts particuliers pour attirer des formateurs en entreprise cherchant à créer des cours pour les employés de leur entreprise. En 2020, il y avait plus de 130 000 cours sur le site Web. Le siège social d'Udemy est situé à San Francisco, en Californie, avec des bureaux à Denver, dans le Colorado ; Dublin, IE ; Ankara, TR ; São Paulo, BR ; et Gurgaon, Indiana.

Site Web : udemy.com

