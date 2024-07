BOS est une plateforme low-code/no-code qui permet aux développeurs et aux entreprises de créer et de déployer des applications Web rapidement et facilement, sans nécessiter une vaste expérience en codage. Avec UBOS, les utilisateurs peuvent intégrer de manière transparente des API telles que ChatGPT, Dalle-2 et Codex d'OpenAI, et même utiliser des modèles ML personnalisés. Ils peuvent également créer des fonctionnalités client d'administration et CRUD personnalisées pour gérer efficacement les ventes, les stocks, les contrats, etc. De plus, UBOS permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord dynamiques qui transforment les données en informations exploitables et alimentent l'innovation pour leur entreprise. Il permet également aux utilisateurs de créer facilement des chatbots pour améliorer le support client et créer une véritable expérience omnicanal avec de multiples intégrations. La plate-forme cloud tout-en-un d'UBOS combine des outils low-code/no-code avec des technologies de pointe pour rendre les applications Web évolutives, sécurisées, et facile à gérer. Ses outils comprennent un générateur de flux Node-Red low-code/no-code pour les intégrations et ETL, un Appsmith UI Builder pour les outils internes, un éditeur d'interface utilisateur étendu par UBOS.tech, un outil de base de données sans code comme Airtable, et bien plus encore. . UBOS fournit également une fonction AI Creator pour créer des widgets d'interface utilisateur avec ChatGPT, un gestionnaire de déploiement pour CI/CD et des modèles d'application pour créer ou installer des applications composites. UBOS dispose d'un espace de travail qui fonctionne comme un espace unique pour gérer les outils et les services. UBOS aide également les entreprises à optimiser leurs opérations, à réduire leurs coûts et à stimuler leur croissance grâce à des solutions cloud low-code. La vitesse, la sécurité et l'évolutivité de la plateforme sont les pierres angulaires d'un développement logiciel réussi. Ses fonctionnalités incluent un assistant d'IA basé sur des modèles de type LLM/GPT-3, un écosystème de pointe d'outils de développement visuel, des travailleurs d'arrière-plan et des services d'automatisation, ainsi qu'un espace de travail de collaboration transparent. La solution d'intégration avancée d'UBOS se connecte à n'importe quelle source de données, s'intègre à tous les systèmes existants ou externes et exécute facilement les processus métier. Dans l’ensemble, UBOS est une plate-forme conviviale et low-code qui permet aux utilisateurs de créer des applications Web puissantes avec facilité et rapidité.

Site Web : ubos.tech

