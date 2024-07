TutorEva est un outil d'IA alimenté par GPT visant à fournir un soutien pédagogique et des solutions aux étudiants. Cet outil facilite principalement les devoirs et la préparation aux examens en proposant des solutions basées sur l'IA 24 heures sur 24. Les services de TutorEva vont de la résolution de questions spécifiques téléchargées par l'utilisateur à la fourniture de conseils pour l'achèvement global de la mission. Il est conçu pour traiter des requêtes provenant d’un large éventail de matières universitaires. Il possède plusieurs fonctionnalités, notamment AI CourseMate, qui peut assimiler des manuels et des documents de cours pour aider à améliorer GPA, et DocSolver, qui permet aux utilisateurs de télécharger un devoir complet pour trouver une solution. De plus, TutorEva donne accès à des solutions pour les manuels populaires vérifiés par des experts et à un système de tutorat interactif par IA avec des explications détaillées et guidées. TutorEva offre une assistance rapide et détaillée, dépassant les interactions au niveau du chatbot avec des conseils personnalisés et des explications vivantes. De plus, il fournit une plate-forme permettant aux utilisateurs de poser des questions, rendant le processus d'apprentissage plus interactif. TutorEva peut également fournir une aide pour les devoirs et les difficultés d'étude en ligne via l'extension TutorEva. Cette extension facilite le recadrage et la résolution des questions directement depuis l'écran de l'utilisateur, améliorant ainsi l'efficacité de l'étude en ligne. Tutoreva est régulièrement décrite comme un partenaire d'étude, fournissant un soutien non seulement dans la résolution de problèmes, mais également dans la préparation des devoirs et des examens.

Site Web : tutoreva.com

