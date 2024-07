TuneFlow est une plateforme de création musicale intelligente alimentée par l'IA. Il est conçu pour simplifier et améliorer la création musicale, quel que soit le niveau d'expertise de l'utilisateur. Avec TuneFlow, les utilisateurs ont accès à une gamme de fonctionnalités d'IA puissantes qui couvrent divers aspects de la production musicale. Ces fonctionnalités incluent Voice Clone, qui permet aux utilisateurs de sélectionner et de cloner des voix ou de générer les leurs ; ChatGPT Lyrics, un outil puissant pour générer des paroles sur n'importe quel sujet ; Smart Composer, qui aide les utilisateurs à lancer leurs idées musicales avec des mélodies et des pistes d'accompagnement prédéfinies ; Smart Drummer, un outil alimenté par l'IA qui remplit automatiquement les clips de batterie avec les styles de rythme préférés ; et Ultra-Clean Source Separator, qui sépare les pistes audio mixées en pistes individuelles de voix, de batterie, de basse et autres. TuneFlow propose également une transcription audio de pointe, transformant les enregistrements de chant ou d'instruments en notes MIDI. Les utilisateurs peuvent facilement générer des chansons hip-hop lo-fi avec le plugin One-Click Lo-Fi. De plus, TuneFlow propose un marché de plugins avec une communauté de musiciens IA créant et partageant constamment de nouveaux modèles d'IA. La plate-forme est accessible depuis n'importe quel appareil doté de capacités de synchronisation dans le cloud, et la version TuneFlow Desktop offre des fonctionnalités d'édition audio avancées et une prise en charge de VST/VST3/ Plugins AU. Les utilisateurs peuvent également importer et exporter des projets de manière transparente et rejoindre une communauté créative pour partager leur travail et collaborer avec d'autres. TuneFlow est régulièrement mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et propose une gamme d'options de tarification, y compris la possibilité pour les créateurs de vidéos, les commerçants et les entreprises d'accéder à des API musicales libres de droits pour leurs projets.

Site Web : tuneflow.com

