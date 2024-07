Topaz Labs AI Image Quality Software est un outil d'amélioration de photos et de vidéos alimenté par l'apprentissage en profondeur qui offre aux utilisateurs la meilleure qualité d'image possible. Il utilise une technologie d'amélioration d'image de pointe pour produire de meilleurs résultats en matière de réduction du bruit, de netteté, de mise à l'échelle, etc. Il a été utilisé par des équipes dans le cadre de plus de 32 000 avis 5 étoiles, de plus d'un million de clients et de plus d'un milliard d'images traitées. Topaz PHOTO AI utilise une approche axée sur l'IA pour maximiser la qualité d'image pour les utilisateurs. L'architecture de l'IA est développée et entraînée avec des millions de points de données pour enseigner au système « comment apprendre ». Cela permet une amélioration naturelle de l’image sans perte de détails ni introduction d’artefacts. L'accélération native du bureau est également disponible pour maximiser la vitesse de configuration de l'ordinateur de l'utilisateur. Topaz Video AI améliore la qualité vidéo grâce à des capacités de mise à l'échelle, de débruitage, de netteté et de désentrelacement. Enfin, Topaz Gigapixel AI agrandit les images jusqu'à 6x tout en augmentant la résolution réelle et les détails réels. En plus des produits, Topaz Labs propose également une équipe de chercheurs dédiés à l'expérimentation constante de méthodes nouvelles et améliorées inspirées des derniers développements de l'IA. Ils ont également développé un moteur d'IA propriétaire pour évaluer la qualité de l'image et apporter des améliorations rapides. Dans l’ensemble, le logiciel de qualité d’image AI de Topaz Labs offre aux utilisateurs une qualité d’image et vidéo époustouflante alimentée par l’IA. Il est idéal pour les photographes et vidéastes qui recherchent les meilleurs résultats possibles pour leurs photos et vidéos.

Site Web : topazlabs.com

