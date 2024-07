Toks AI est un outil basé sur l'intelligence artificielle pour la création de contenu et la rédaction. L'application est conçue pour une utilisation facile et une production de contenu efficace. Il est idéal pour les personnes impliquées dans la création de contenu pour diverses plateformes, telles que les articles de blog, les textes sur les réseaux sociaux, les copies marketing et les e-mails. Les utilisateurs peuvent facilement générer, personnaliser et partager du contenu sur Internet et planifier des publications pour une publication automatisée sur leurs réseaux sociaux. Au-delà de la création de contenu, Toks AI propose un éditeur multimédia pour personnaliser davantage la sortie, ce qui inclut l'intégration des éléments de la marque de l'utilisateur. Avec une vaste bibliothèque d’images disponibles en un clic, les utilisateurs peuvent enrichir leur contenu avec des visuels pertinents. De plus, cet outil se positionne comme une ressource commerciale qui aide les propriétaires d'entreprise, les agences de marketing, les équipes de startup, les gestionnaires de médias sociaux et les spécialistes du marketing par courrier électronique à créer des textes attrayants pour leurs campagnes. Toks AI introduit également l'automatisation créative, permettant aux utilisateurs de générer des œuvres d'art ou des images à l'aide de l'IA, servant ainsi de compagnon créatif. Son objectif est de générer rapidement des résultats de qualité supérieure, en rationalisant la création et la distribution de contenu.

Site Web : toks.ai

