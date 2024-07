TLDR Il s'agit d'un outil de synthèse de texte en ligne gratuit qui utilise une IA de pointe pour condenser automatiquement de longs articles, documents, essais ou articles en paragraphes de résumé clés. L'outil peut être utilisé par toute personne submergée par une surcharge d'informations, comme les étudiants qui préparent des examens, les écrivains cherchant à résumer rapidement leurs articles, les enseignants qui ont besoin de résumer un long document ou un long chapitre pour leurs étudiants, ou les journalistes qui ont besoin de résumer un article. long article pour leur journal ou magazine. TLDR Cela élimine les publicités, les popups, les graphiques et autres distractions en ligne pour vous offrir une expérience de lecture claire et ciblée, tout en sélectionnant les points les plus pertinents d'un texte et en filtrant les arguments faibles, les spéculations sans fondement, les phrases flashy et les gaspillages d'attention. De plus, l'outil extrait automatiquement les informations sur l'auteur et la date, les images associées, le titre et le temps de lecture des articles d'actualité et des articles de blog. Il est également intégré aux extensions de navigateur, de sorte que les articles peuvent être résumés en un seul clic.

Site Web : tldrthis.com

