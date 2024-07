Text Generator est un outil de génération de texte basé sur l'IA, rapide, abordable et privé. Ses grands réseaux neuronaux avancés sont utilisés pour créer une génération de texte réaliste à des coûts compétitifs. L'outil propose un niveau gratuit avec 100 requêtes par mois, des points de terminaison d'API rapides avec des temps de réponse moyens inférieurs à la seconde et une génération de texte précise et naturelle à consonance native. De plus, Text Generator offre une ingénierie d'invite flexible, qui permet aux utilisateurs de guider la création de texte à l'aide de mots-clés et de questions naturelles. Il offre également une sécurité de pointe, les informations personnelles n'étant jamais conservées sur leurs serveurs sous quelque forme que ce soit. L'outil prend en charge la génération de texte multilingue dans presque toutes les langues et propose même une migration sur une seule ligne depuis la génération de texte OpenAI. Text Generator propose également une API de synthèse vocale avec un tarif de 0,00005 USD par seconde et une intégration partagée pour plusieurs langues parlées, images et codes.

Site Web : text-generator.io

