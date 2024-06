Testsigma est une puissante plateforme d'automatisation de tests open source qui fonctionne immédiatement et permet de créer des tests pour les applications Web, les applications mobiles et les API en quelques minutes seulement. La plateforme complète de Testsigma unifie toutes les capacités d'une pile de tests traditionnelle et fragmentée. -Inscrivez-vous directement sur le cloud sans configuration ou déployez localement à l'aide de l'image Docker -Créez des scripts de test en anglais simple ou enregistrez les actions de l'utilisateur, automatiquement converties en étapes modifiables -Exécutez des tests sans infrarouge directement sur le cloud sur différents navigateurs et appareils -Vérifiez les résultats étape par étape et les rapports détaillés générés juste après votre exécution -L'IA corrige automatiquement les éléments instables et les étapes de test afin que vous n'ayez pas à les maintenir --Intégrations en un clic avec Jenkins JIRA, Slack, Trello et plusieurs autres outils -Étendez-vous sans limites à l'aide d'addons prenant en charge diverses actions d'automatisation et générateurs de données

Site Web : testsigma.com

